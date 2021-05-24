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ABD’nin ticari profil ithalatı Mart ayında %82,2 arttı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 10:14:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl Mart ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Şubat ayına kıyasla %82,2 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %71,2 artışla 18.999 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 8,2 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 7,9 milyon $’a kıyasla 12,1 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 4.058 mt ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 6.112 mt’a kıyasla 13.565 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 5.199 mt ile Kanada, 1.483 mt ile İsveç ve 1.037 mt ile Finlandiya takip etti.


Etiketler: uzun ürünler  ABD  ticari profil  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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