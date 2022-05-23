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ABD’nin ticari profil ithalatı Mart ayında %20,2 arttı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 08:24:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %20,2 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %7,7 düşüşle 17.542 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 17,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 12,1 milyon $’a kıyasla 21,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Şubat ayında kaydedilen 8.068 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 13.565 mt’a kıyasla 9.376 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 7.308 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: ticari profil uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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