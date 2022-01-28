ABD’nin ticari profil ithalatı Kasım ayında %7 arttı

Cuma, 28 Ocak 2022 09:05:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %7 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %25,3 artışla 17.011 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 17,5 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 8,7 milyon $’a kıyasla 19,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Ekim ayında kaydedilen 10.052 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 7.311 mt’a kıyasla 10.369 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 6.149 mt ile Kanada takip etti.