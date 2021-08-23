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ABD’nin ticari profil ithalatı Haziran ayında %3,6 düştü

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 09:15:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %3,6 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %43,7 artışla 16.784 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 13,8 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 7,6 milyon $’a kıyasla 16,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Mayıs ayında kaydedilen 8.752 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 5.795 mt’a kıyasla 8.956 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 7.307 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: uzun ürünler  Kuzey Amerika  ticari profil  çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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