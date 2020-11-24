ABD’nin ticari profil ithalatı Eylül ayında %22,9 arttı

Salı, 24 Kasım 2020 10:10:45 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Eylül ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Ağustos ayına kıyasla %22,9 ve geçen yılın aynı ayına göre %80,9 artışla 10.439 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 5,7 milyon $ ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 4 milyon $’a kıyasla 6,2 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 4.256 mt ve 2019 yılının Eylül ayında kaydedilen 2.897 mt’a kıyasla 6.468 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 3.601 mt ile Kanada takip etti.