ABD’nin ticari profil ithalatı Eylül ayında %13,2 arttı

Perşembe, 25 Kasım 2021 09:04:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %13,2 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %72,9 artışla 18.046 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 17,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 6,2 milyon $’a kıyasla 19,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Ağustos ayında kaydedilen 10.438 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 6.468 mt’a kıyasla 10.251 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 7.321 mt ile Kanada takip etti.