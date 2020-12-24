﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ticari profil ithalatı Ekim ayında %11,8 arttı

Perşembe, 24 Aralık 2020 09:43:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Ekim ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Eylül ayına kıyasla %11,8 ve geçen yılın aynı ayına göre %30 artışla 11.669 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 6,2 milyon $ ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 6,4 milyon $’a kıyasla 7,4 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 6.468 mt ve 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 4.882 mt’a kıyasla 6.602 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 4.452 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  Kuzey Amerika  ABD  ticari profil  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  Ara

ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim ayında %2,8 düştü
22  Ara

ABD’nin profil ithalatı Ekim ayında %47,8 arttı
17  Ara

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %6,5 arttı
15  Ara

ABD’nin çekme tel ithalatı Ekim ayında %17,3 arttı
04  Ara

ABD’nin ticari profil ihracatı Eylül ayında %25,5 arttı