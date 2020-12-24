ABD’nin ticari profil ithalatı Ekim ayında %11,8 arttı

Perşembe, 24 Aralık 2020 09:43:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Ekim ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Eylül ayına kıyasla %11,8 ve geçen yılın aynı ayına göre %30 artışla 11.669 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 6,2 milyon $ ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 6,4 milyon $’a kıyasla 7,4 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 6.468 mt ve 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 4.882 mt’a kıyasla 6.602 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 4.452 mt ile Kanada takip etti.