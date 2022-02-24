ABD’nin ticari profil ithalatı Aralık ayında %4,1 düştü

Perşembe, 24 Şubat 2022 09:04:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %4,1 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %48,8 artışla 16.306 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 19,4 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 7,1 milyon $’a kıyasla 18,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Kasım ayında kaydedilen 10.369 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 6.004 mt’a kıyasla 11.156 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 4.825 mt ile Kanada takip etti.