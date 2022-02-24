﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ticari profil ithalatı Aralık ayında %4,1 düştü

Perşembe, 24 Şubat 2022 09:04:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %4,1 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %48,8 artışla 16.306 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 19,4 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 7,1 milyon $’a kıyasla 18,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Kasım ayında kaydedilen 10.369 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 6.004 mt’a kıyasla 11.156 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 4.825 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ticari profil  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

22 Şub

ABD’nin profil ithalatı Aralık ayında %42 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Şub

ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Aralık ayında %25,2 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

16 Şub

ABD’nin filmaşin ithalatı Aralık ayında %3,9 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Şub

ABD’nin ticari profil ihracatı Kasım ayında %15,4 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Oca

ABD’nin ticari profil ithalatı Kasım ayında %7 arttı