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ABD’nin ticari profil ithalatı Ağustos ayında %9,6 düştü

Perşembe, 22 Ekim 2020 11:01:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Ağustos ayında ABD'nin ticari profil ithalatı, Temmuz ayına kıyasla %9,6 ve geçen yılın aynı ayına göre %9,7 düşüşle 8.493 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 6,7 milyon $ ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 6,5 milyon $’a kıyasla 5,7 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD en fazla ticari profil ithalatını, bir önceki ay kaydedilen 5.795 mt ve 2019 yılının Ağustos ayında kaydedilen 5.197 mt’a kıyasla 4.255 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı 3.570 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  ticari profil  çelik üretimi  uzun ürünler  ABD  |  benzer haberler »


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