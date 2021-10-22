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ABD’nin ticari profil ithalatı Ağustos ayında %20,3 düştü

Cuma, 22 Ekim 2021 09:02:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD'nin ticari profil ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %20,3 düşüşle ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %87,7 artışla 15.940 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 21,4 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 5,7 milyon $’a kıyasla 17,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla ticari profil ithalatını, Temmuz ayında kaydedilen 14.664 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 4.256 mt’a kıyasla 10.438 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 5.168 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  ticari profil  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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