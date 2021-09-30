ABD’nin ticari profil ihracatı Temmuz ayında %17,9 düştü

Perşembe, 30 Eylül 2021 09:09:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %17,9 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %36,1 artışla 4.254 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 5,6 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 2,7 milyon $’a kıyasla 5,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 2.605 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 1.431 mt’a kıyasla 2.357 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.873 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.