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ABD’nin ticari profil ihracatı Ocak ayında %47,7 arttı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 10:42:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, bu yılın Ocak ayında ABD'nin ticari profil ihracatı, Aralık ayına kıyasla %47,7 ve geçen yıl Ocak ayına kıyasla %50,2 artışla 5.295 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 3,1 milyon $ ve geçen yıl Ocak ayında kaydedilen 3,1 milyon $’a kıyasla 4,8 milyon $ oldu.

ABD Ocak ayında en fazla ticari profil ihracatını, Aralık ayında kaydedilen 1.662 mt ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 1.882 mt’a kıyasla 2.615 mt ile Kanada’ya yaptı. Kanada’yı 2.156 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  ABD  ticari profil  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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