ABD’nin ticari profil ihracatı Ocak ayında %13,4 arttı

Perşembe, 07 Nisan 2022 09:16:12 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %13,4 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %14,4 düşüşle 4.534 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 5,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 4,8 milyon $’a kıyasla 6,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 1.929 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 2.155 mt’a kıyasla 2.437 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.072 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.