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ABD’nin ticari profil ihracatı Nisan ayında %9,3 arttı

Perşembe, 01 Temmuz 2021 09:23:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %9,3 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %178,6 artışla 5.639 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 5,2 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 1,9 milyon $’a kıyasla 5,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.247 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 1.268 mt’a kıyasla 2.568 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.522 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ticari profil  ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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