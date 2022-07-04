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ABD’nin ticari profil ihracatı Nisan ayında %7,7 arttı

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 09:00:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %7,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %12,2 düşüşle 4.949 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 6,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 5,6 milyon $’a kıyasla 6,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 2.251 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 2.568 mt’a kıyasla 2.445 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.379 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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