ABD’nin ticari profil ihracatı Mayıs ayında %17,1 arttı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 09:09:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %17,1 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %3,9 artışla 5.795 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 6,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 5,6 milyon $’a kıyasla 7,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.379 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 1.820 mt’a kıyasla 3.319 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.425 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.