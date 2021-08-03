ABD’nin ticari profil ihracatı Mayıs ayında %1,1 düştü

Salı, 03 Ağustos 2021 09:34:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %1,1 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %229,9 artışla 5.576 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 5,5 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 1,5 milyon $’a kıyasla 5,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.568 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 1.268 mt’a kıyasla 2.884 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.820 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.