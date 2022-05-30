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ABD’nin ticari profil ihracatı Mart ayında %7,4 düştü

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 09:29:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %7,4 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %10,9 düşüşle 4.595 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 6,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 5,2 milyon $’a kıyasla 6,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.261 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 3.247 mt’a kıyasla 2.277 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.251 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ticari profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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