Cuma, 28 Mayıs 2021 10:55:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, bu yılın Mart ayında ABD'nin ticari profil ihracatı, Şubat ayına kıyasla %3,6 düşüşle ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %76 artışla 6.088 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 4,9 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 2,5 milyon $’a kıyasla 5,2 milyon $ oldu.

ABD, Mart ayında en fazla ticari profil ihracatını, Şubat ayında kaydedilen 2.351 mt ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 1.807 mt’a kıyasla 3.247 mt ile Kanada’ya yaptı. Kanada’yı 1.390 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.