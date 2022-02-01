ABD’nin ticari profil ihracatı Kasım ayında %15,4 düştü

Salı, 01 Şubat 2022 09:16:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %15,4 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %16,9 artışla 4.707 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 6,9 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 3,7 milyon $’a kıyasla 5,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.925 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 2.033 mt’a kıyasla 2.828 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.847 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.