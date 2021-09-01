ABD’nin ticari profil ihracatı Haziran ayında %7,1 düştü

Çarşamba, 01 Eylül 2021 09:50:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %7,1 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %55,8 artışla 5.179 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 5,6 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 2,6 milyon $’a kıyasla 5,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 2.884 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 974 mt’a kıyasla 2.605 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.301 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.