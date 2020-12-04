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ABD’nin ticari profil ihracatı Eylül ayında %25,5 arttı

Cuma, 04 Aralık 2020 10:17:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında ABD'nin ticari profil ihracatı, Ağustos ayına kıyasla %25,5 artış fakat önceki yıl Eylül ayına kıyasla %4,4 düşüşle 3.676 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 2,5 milyon $ ve önceki yıl Eylül ayında kaydedilen 3,3 milyon $’a kıyasla 3 milyon $ oldu.

ABD Eylül ayında en fazla ticari profil ihracatını, Ağustos ayında kaydedilen 1.192 mt ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 2.124 mt’a kıyasla 2.014 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 1.652 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  ticari profil  uzun ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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