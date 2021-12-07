ABD’nin ticari profil ihracatı Eylül ayında %10,6 arttı

Salı, 07 Aralık 2021 10:12:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %10,6 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %20,3 artışla 4.657 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 5,7 milyon $’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 3,2 milyon $’a kıyasla 5,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 1.949 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 1.651 mt’a kıyasla 2.926 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.561 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.