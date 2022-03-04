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ABD’nin ticari profil ihracatı Aralık ayında %15,1 düştü

Cuma, 04 Mart 2022 09:08:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD'nin ticari profil ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %15,1 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %11,5 artışla 3.997 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 5,9 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 3,1 milyon $’a kıyasla 5,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 1.847 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 1.662 mt’a kıyasla 2.017 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.929 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: ticari profil  uzun ürünler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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