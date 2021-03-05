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ABD’nin ticari profil ihracatı Aralık ayında %11 düştü

Cuma, 05 Mart 2021 11:31:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD'nin ticari profil ihracatı, Kasım ayına kıyasla %11 düşüş fakat önceki yıl Aralık ayına kıyasla %58,2 artışla 3.584 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 3,7 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 1,8 milyon $’a kıyasla 3,1 milyon $ oldu.

ABD Aralık ayında en fazla ticari profil ihracatını, Kasım ayında kaydedilen 1.525 mt ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 926 mt’a kıyasla 1.697 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 1.662 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  ABD  ticari profil  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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