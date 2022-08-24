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ABD’nin takım çeliği ihracatı Haziran ayında %3,9 arttı

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 09:43:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %3,9 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %18,7 artışla 8.255 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 16 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 11,9 milyon $’a kıyasla 22,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 4.561 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 6.501 mt’a kıyasla 5.297 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.769 mt ile Kanada takip etti. Hziran ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.

 


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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