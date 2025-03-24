ABD’nin standart boru ithalatı Ocak’ta aylık %33,8 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Ocak ayında Aralık ayına kıyasla %33,8 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %16,8 artışla 61.233 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 94,6 milyon $’a ve 2024 yılının Oack ayında kaydedilen 68,9 milyon $’a kıyasla 73,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 10.745 mt’a ve 2024 yılının Ocak ayında 12.901 mt olan ithalata kıyasla 14.542 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.715 mt ile BAE, 7.977 mt ile Meksika, 7.323 mt ile Vietnam ve 4.791 mt ile Güney Kore takip etti.