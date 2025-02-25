ABD’nin standart boru ithalatı Aralık’ta aylık %41,4 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kasım ayına kıyasla %41,4 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %44,9 artışla 92.517 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 74 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 74,5 milyon $’a kıyasla 94,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 7.893 mt’a ve 2023 yılının Aralık ayında 5.392 mt olan ithalata kıyasla 20.481 mt ile Vietnam oldu. Vietnam’ı, 15.915 mt ile Tayland, 10.745 mt ile Kanada, 9.248 mt ile Güney Kore ve 8.724 mt ile BAE takip etti.