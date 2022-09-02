ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Temmuz ayında %12,5 düştü

Cuma, 02 Eylül 2022 09:09:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %12,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,3 düşüşle 117.986 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 214,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 157,3 milyon $’a kıyasla 117,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 47.961 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 36.225 mt’a kıyasla 41.071 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 28.075 mt ile Meksika, 16.627 mt ile Avustralya, 8.453 mt ile Hollanda ve 6.158 mt ile Tayvan takip etti.