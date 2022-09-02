﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Temmuz ayında %12,5 düştü

Cuma, 02 Eylül 2022 09:09:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %12,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,3 düşüşle 117.986 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 214,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 157,3 milyon $’a kıyasla 117,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 47.961 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 36.225 mt’a kıyasla 41.071 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 28.075 mt ile Meksika, 16.627 mt ile Avustralya, 8.453 mt ile Hollanda ve 6.158 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya yassı mamul piyasasında üretici fiyatları yükseldi, perakende fiyatları değişmedi

02 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yassı mamul fiyatları maliyet artışı nedeniyle yükseldi, ancak kabul edilebilir fiyatlar önümüzdeki hafta ...

02 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

SMU Çelik Zirvesi: ABD yassı mamul piyasasında bu hafta neler yaşandı?

01 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 35. Hafta

01 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları zayıf talep nedeniyle yeniden düşüşte

31 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları düştü

31 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %2,8 düştü

31 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac satış fiyatları yatay, haddeciler indirimli satışlara devam ediyor

29 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de çelik sac fiyatlarının seyri tersine döndü fakat bu ne kadar sürecek?

29 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Avrupa’da sac fiyatlarını beklenenin üzerinde artırdı

26 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab