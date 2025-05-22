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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Mart ayında aylık %32,6 arttı

Perşembe, 22 Mayıs 2025 10:12:57 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %32,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %5,9 artışla 64.226 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 64,2 milyon $’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 77,8 milyon $’a kıyasla 83,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 32.112 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 43.714 mt’a kıyasla 47.360 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.349 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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