ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Nisan’da aylık %13,8 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %13,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %21,9 düşüşle 55.386 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 83,3 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 88,3 milyon $’a kıyasla 73,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 47.360 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 54.717 mt’a kıyasla 40.234 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.917 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.