ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Kasım ayında %1,4 arttı

Salı, 10 Ocak 2023 09:04:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,4 ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %3,1 artışla 128.369 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 163,1 milyon $’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 189,4 milyon $’a kıyasla 151,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 41.344 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 37.698 mt’a kıyasla 41.083 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.546 mt ile Avustralya, 16.226 mt ile Meksika, 11.563 mt ile Brezilya ve 10.971 mt ile İsveç takip etti.