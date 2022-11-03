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ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Eylül ayında %27,5 düştü

Perşembe, 03 Kasım 2022 09:02:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %27,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,9 düşüşle 102.851 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 190,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 193,4 milyon $’a kıyasla 146,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 48.251 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 44.796 mt’a kıyasla 43.821 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.759 mt ile Meksika, 10.301 mt ile Güney Kore, 9.909 mt ile İngiltere ve 6.622 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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