ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ekim ayında %25,5 arttı

Salı, 06 Aralık 2022 09:13:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %25,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,8 artışla 129.098 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 146,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 181,7 milyon $’a kıyasla 163,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 43.821 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 42.501 mt’a kıyasla 44.707 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.715 mt ile Meksika, 13.077 mt ile Avustralya, 8.568 mt ile İngiltere ve 7.053 mt ile Güney Kore takip etti.