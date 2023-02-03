ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Aralık ayında %6,7 düştü

Cuma, 03 Şubat 2023 09:04:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %6,7 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %5,2 düşüşle 118.024 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 151,2 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 189,4 milyon $’a kıyasla 127,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 41.344 mt’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 37.698 mt’a kıyasla 41.143 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.919 mt ile Meksika, 16.722 mt ile Avustralya, 7.289 mt ile Belçika ve 6.497 mt ile Güney Kore takip etti.