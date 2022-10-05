﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ağustos ayında %20,3 arttı

Çarşamba, 05 Ekim 2022 09:04:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %20,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %30 artışla 141.932 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 190,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 153,2 milyon $’a kıyasla 194 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 41.071 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 39.174 mt’a kıyasla 48.251 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.106 mt ile Meksika, 13.133 mt ile Tayvan, 11.558 mt ile Avustralya ve 10.707 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da yerel yassı mamul fiyatları zayıf talep nedeniyle düşüşte

03 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türk haddeciler galvanizli ve soğuk rulo sac tekliflerini hafta başında yükseltti

03 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac satış fiyatları yükseldi, satışlar toparlanmadı

03 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hint üreticiler Ekim ayı teslimatlarına yönelik yassı mamul baz fiyatlarını artırmaya başladı

03 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac fiyatları “çoğunlukla sabit”

03 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türk haddeciler kaplamalı ve soğuk rulo sac tekliflerini yakın zamanda yükseltebilir

30 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,4 düştü

30 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’de perakende sıcak sac fiyatları sabit, soğuk sac fiyatları düştü

29 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 39. Hafta

29 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları yerel para biriminin zayıflaması sonucu düştü, yerel piyasa daha iyi durumda

28 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab