ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ağustos ayında %20,3 arttı

Çarşamba, 05 Ekim 2022 09:04:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %20,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %30 artışla 141.932 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 190,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 153,2 milyon $’a kıyasla 194 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 41.071 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 39.174 mt’a kıyasla 48.251 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.106 mt ile Meksika, 13.133 mt ile Tayvan, 11.558 mt ile Avustralya ve 10.707 mt ile Vietnam takip etti.