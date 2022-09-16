ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Temmuz ayında %13,9 düştü

Cuma, 16 Eylül 2022 09:03:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %13,9 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %26,5 düşüşle 41.925 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 65,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 70,4 milyon $’a kıyasla 56,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 31.053 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 43.812 mt’a kıyasla 28.190 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.015 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.