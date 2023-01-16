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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Kasım ayında %24,1 düştü

Pazartesi, 16 Ocak 2023 09:10:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %24,1 ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %29,5 düşüşle 37.099 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 65,4 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 62,9 milyon $’a kıyasla 47 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 32.784 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 36.535 mt’a kıyasla 23.107 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.017 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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