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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Eylül ayında %11,4 düştü

Salı, 15 Kasım 2022 09:06:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %11,4 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %4,6 düşüşle 48.141 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 67,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 58,4 milyon $’a kıyasla 60,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 36.701 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 37.639 mt’a kıyasla 32.742 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 13.953 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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