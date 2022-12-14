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ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ekim ayında %1,5 yükseldi

Çarşamba, 14 Aralık 2022 09:09:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,5 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %17,4 düşüşle 48.874 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 60,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 76,2 milyon $’a kıyasla 65,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 32.742 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 44.188 mt’a kıyasla 32.784 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.137 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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