ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Aralık ayında %2,5 düştü

Cuma, 17 Şubat 2023 09:16:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2,5 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %28,2 düşüşle 36.174 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 47 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 64,1 milyon $’a kıyasla 49,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 23.107 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 37.973 mt’a kıyasla 23.617 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 11.013 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.