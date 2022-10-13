ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Ağustos ayında %29,6 arttı

Perşembe, 13 Ekim 2022 09:09:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %29,6 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %14,3 artışla 54.329 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 56,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 56,6 milyon $’a kıyasla 67,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 28.190 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 31.857 mt’a kıyasla 36.701 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.633 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.