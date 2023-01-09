ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Kasım ayında %3,1 arttı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 09:05:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,1 artışla ve 2021 yılının Kasım ayına kıyasla %48,4 düşüşle 151.817 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 132,8 milyon $’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 397,9 milyon $’a kıyasla 127,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 93.704 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 88.074 mt’a kıyasla 72.027 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.864 mt ile Hollanda, 16.226 mt ile Japonya, 13.915 mt ile Güney Kore ve 8.792 mt ile Belçika takip etti.