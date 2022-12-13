ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ekim ayında %13,8 arttı

Salı, 13 Aralık 2022 09:08:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %13,8 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %8,9 düşüşle 54.753 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 47,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 53,8 milyon $’a kıyasla 54,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 31.109 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 37.922 mt’a kıyasla 41.729 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.659 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.