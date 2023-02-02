ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Aralık ayında %36,1 düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 09:02:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %36,1 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %49,6 düşüşle 132.222 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 127,9 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 378,9 milyon $’a kıyasla 106,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 72.027 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 117.207 mt’a kıyasla 77.828 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.769 mt ile Japonya, 10.348 mt ile Meksika, 8.946 mt ile Güney Kore ve 6.883 mt ile Hollanda takip etti.