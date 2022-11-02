ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Eylül ayında %20,7 düştü

Çarşamba, 02 Kasım 2022 09:03:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %20,7 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %40,4 düşüşle 149.733 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 202,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 344,9 milyon $’a kıyasla 145,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 104.767 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 131.441 mt’a kıyasla 83.352 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 28.428 mt ile Güney Kore, 16.622 mt ile Meksika, 7.152 mt ile Hollanda ve 6.047 mt ile Belçika takip etti.