ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Eylül ayında %13,3 düştü

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:07:31 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %13,3 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %20,1 düşüşle 48.132 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 55,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 54,3 milyon $’a kıyasla 47,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 36.264 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 39.440 mt’a kıyasla 31.309 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.319 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.