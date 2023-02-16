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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Aralık ayında %21,9 azaldı

Perşembe, 16 Şubat 2023 09:09:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %21,9 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %34,4 düşüşle 38.396 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 48,1 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 50,4 milyon $’a kıyasla 36,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 30.703 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 38.616 mt’a kıyasla 21.718 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 16.327 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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