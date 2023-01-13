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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Kasım ayında %10,2 azaldı

Cuma, 13 Ocak 2023 09:08:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %10,2 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %12,9 düşüşle 49.185 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 54,4 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 57,4 milyon $’a kıyasla 48,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 41.729 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 40.250 mt’a kıyasla 30.703 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 18.341 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: sıcak rulo sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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