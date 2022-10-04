ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Ağustos ayında %7,6 düştü

Salı, 04 Ekim 2022 09:07:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %7,6 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %12,9 düşüşle 188.833 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 243,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 258,3 milyon $’a kıyasla 202,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 90.635 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 119.078 mt’a kıyasla 104.767 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 23.468 mt ile Meksika, 21.832 mt ile Japonya, 20.188 mt ile Güney Kore ve 6.030 mt ile Hollanda takip etti.